رياضة | مدافع الأهلي على أعتاب الانتقال للدوري التشيكي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مدافع الأهلي على أعتاب الانتقال للدوري التشيكي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت تقارير صحفية رومانية، على أقتراب مدافع نادي أهلي جدة السعودي من الإنتقال للدوري التشيكي، خلال موسم الإنتقالات الصيفية الحالية.

وكشفت صحيفة "ProSport" الرومانية، عن توصل نيكولاي ستانسيو لاتفاق مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي سلافيا براغ التشيكي.

ومن المقرر أن يتم تقديم ستانسيو للجماهير بشكل رسمي، خلال الأيام القليلة القادمة، في العاصمة التشيكية.

وشارك صاحب الـ ٢٦ عامًا مع الراقي السعودي في ١٠ مباريات فقط، أحرز خلالهم هدفين وصنع ثلاثة أخرون.