رياضة | رغم إنتهاء إعارته.. رمضان صبحي يتابع مباراة الأهلي والمتحدة الودية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رغم إنتهاء إعارته.. رمضان صبحي يتابع مباراة الأهلي والمتحدة الودية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تواجد رمضان صبحي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على مقاعد دكة بدلاء الفريق الأحمر لمتابعة المباراة الودية أمام المتحدة والمقامة على ستاد مختار التتش بمقر الجزيرة.

وانتهت إعارة رمضان صبحي مع الأهلي يوم ١ من الشهر الجاري، حيث ينتظر اللاعب إنهاء النادي الأحمر المفاوضات مع هيدير سفيلد تاون الإنجليزي لاستعارته لموسم أخر.

ويواجه الأهلي حاليا فريق المتحدة على ستاد مختار التتش في مباراة ودية استعدادا للمرحلة المقبلة وقبل السفر إلى إسبانيا يوم الجمعة لخوض المعسكر التحضيري للموسم الجديد.