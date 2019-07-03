رياضة | "كريسبو" يؤمن الزمالك ضد شكوى كهربا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "كريسبو" يؤمن الزمالك ضد شكوى كهربا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قام مسئولو نادي الزمالك بجمع ملف شامل خاص بقضية محمود عبد المنعم "كهربا" لاعب الفريق الأول لكرة القدم لإرساله إلى المحامي الإيطالي كريسبو للتصعيد إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم.

ويتضمن كل المستندات الخاصة بالقضية وعقود اللاعب والمستحقات المالية التي حصل عليها حتى الآن من الزمالك.

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كما قام مسئولو الزمالك بتجهيز سيديهات كاملة تتضمن تصريحات لمسئولي الاتحاد المصري لكرة القدم حول صحة توثيق عقد اللاعب لدى الجبلاية وأن موقف الزمالك سليم في القضية.

وكانت العلاقة قد دخلت لنفق مظلم بين كهربا وإدارة الزمالك في الفترة الأخيرة على خلفية رفض اللاعب تمديد تعاقده مع الفريق وعدم الاعتراف بالعقد الموثق بينهما والرغبة في الرحيل حاليًا.