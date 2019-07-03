رياضة | مانشستر سيتي يحسم صفقة نجم مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مانشستر سيتي يحسم صفقة نجم مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن أتلتيكو مدريد الإسباني اليوم الأربعاء، أن لاعب وسطه الدولي رودريغو هرنانديز فعّل بند تحريره الذي يقدر بحوالي 70 مليون يورو بحسب تقارير صحافية، للالتحاق بمانشستر سيتي بطل الدوري الإنجليزي.

وكتب أتلتيكو في بيان: "دفع مانشستر سيتي قيمة بند تحرير اللاعب، بهذه الطريقة، أنهى اللاعب من جانب واحد عقد العمل الذي كان يربطه مع نادينا حتى 30 يونيو (حزيران) 2023".

وقدرت قيمة بند تحرير هرنانديز بـ70 مليون يورو بحسب وسائل إعلام إسبانية، ما سمح لسيتي بالتعاقد مع اللاعب السابق لفياريال، والذي يعتبر خليفة سيرجيو بوسكيتس في المنتخب الإسباني، دون الدخول بمفاوضات مع أتلتيكو.

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واستبق نادي العاصمة الإسبانية رحيل هرنانديز (23 عاماً) بالتعاقد مع مواطنه لاعب الوسط الدفاعي ماركوس ليورنتي من الجار اللدود ريال مقابل 40 مليون يورو.

ولم يمضِ هرنانديز سوى عام واحد فقط مع الفريق الأول لأتلتيكو، حيث تدرج في الفئات العمرية قبل أن يرحل إلى فريق صغار فياريال.

واستعاد أتلتيكو خدمات لاعب الوسط في يونيو (حزيران) 2018 مقابل 25 مليون يورو، فتألق هرنانديز بقميص الـ"كولشونيرو" ما جذب انتباه مدرب سيتي الإسباني بيب غوارديولا الذي أعرب عن رغبته بالتعاقد معه.

ودافع "رودري" عن ألوان منتخب بلاده في 7 مباريات دولية منذ عام 2018، وتوج بطلاً لأوروبا لما دون 19 عاماً في عام 2015.