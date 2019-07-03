رياضة | ملعب إفريقيا.. رقم مميز لمهاجم بنين في الدور الأول للكان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ملعب إفريقيا.. رقم مميز لمهاجم بنين في الدور الأول للكان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انتهى دور المجموعات من بطولة كأس الأمم الإفريقية وتحددت الفرق المتأهلة لدور الستة عشر وفي أطار متابعة موقع الخليج 365 الرياضي لأحصائيات اللاعبين المختلفة خلال البطولة ظهر تميز كبير لمهاجم هدرسفيلد الأنجليزي ومنتخب بينين ستيف مونييه في الصراعات الهوائية حيث فاز بمعدل 9 كرات هوائية في كل مباراة كأكثر لاعبي البطولة فوزًا بالألتحامات الهوائية.

وكانت بنين قد تأهلت كثالث المجموعة السادسة برصيد 3 نقاط بعدما استطاعت فرض التعادل علي كلًا من غانا والكاميرون وغينيا بيساو لتواجة المغرب في أولي مباريات دور الستة عشر.