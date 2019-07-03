شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور يطمئن على بعثة الزمالك في قبرص.. ويعد الجماهير بصفقات سوبر والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حرص مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، على الاتصال اليومي ببعثة الفريق الأول لكرة القدم، المتواجدة في قبرص حيث مقر معسكر إعداد الفريق للموسم الجديد.
وأجرى منصور، أكثر من اتصال مع أمير مرتضى المشرف على الكرة، اطمئن منه على سير المعسكر وفقًا للبرنامج الزمني الموضوع من قبل الجهاز الفني.
كما فتح رئيس النادي خط اتصال مع خالد جلال المدير الفني، وأيمن حافظ المنسق العام، لمتابعة المعسكر والإطلاع على أخر الاستعدادات بالمعسكر قبل بدء مرحلة المباريات الودية السبت المقبل بمواجهة بطل كأس قبرص.
يأتي هذا فيما وعد مرتضى منصور، جماهير الزمالك بصفقات سوبر من العيار الثقيل لتدعيم صفوف الفريق في الموسم المقبل، موكدًا ثقته في جميع اللاعبين المقيدين بقائمة الفريق الدين طالبهم بعدم الانصياع وراء الشائعات.
كانت هذه تفاصيل خبر مرتضى منصور يطمئن على بعثة الزمالك في قبرص.. ويعد الجماهير بصفقات سوبر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.