شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الجزائر يعود للتدريبات استعدادًا لمواجهة غينيا في ثمن نهائي أمم أفريقيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - خاض منتخب الجزائر الأول لكرة القدم «محاربو الصحراء»، تدريبًا قويًا على ملعب «بتروسبورت» في القاهرة، استعدادًا لمواجهة غينيا في دور الستة عشر «ثمن النهائي» لبطولة كأس أمم أفريقيا لكرة القدم المقامة حاليًا في مصر، والمقرر لها يوم الأحد المقبل.

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وكان جمال بلماضي المدير الفني للمنتخب الجزائري، منح لاعبي الفريق إجازة من التدريب المسائي أمس الثلاثاء، حيث خرج اللاعبون في جولة حرة للترفيه وكسر حدة الملل.

وتأهل المنتخب الجزائري إلى دور الستة عشر للبطولة، بعدما تصدر المجموعة الثالثة برصيد تسع نقاط محققًا العلامة الكاملة، فيما تأهل المنتخب الغيني إلى الدور ذاته بعد أن احتل المركز الثالث في المجموعة الثانية برصيد أربع نقاط.

يشار إلى أن المنتخب الجزائري فاز ببطولة أمم أفريقيا مرة واحدة عندما أقيمت على أرضه عام 1990.