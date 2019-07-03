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إصابة أحمد الشيخ تبعده عن تدريبات الأهلي الجماعية

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أحمد إسماعيل 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشتكى أحمد الشيخ، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، من إصابة في كاحل القدم، أبعدته عن المشاركة في التدريبات الجماعية ويقوم بتنفيذ برنامج تأهيلي؛ تمهيدا لعودته من جديد للانتظام في مران الفريق.

وبحسب الموقع الرسمي للنادي، أدى الشيخ، تدريبات في «الجيم» وقام أمس بالجري حول الملعب تمهيدا لعودته من جديد إلى تدريبات الكرة والمشاركة في المران الجماعي.

ويواصل اللاعب تنفيذ برنامجه العلاجي والتأهيلي اليوم قبل انطلاق المباراة الودية التي يخوضها الفريق على ملعب التتش ضمن فترة الإعداد التي تسبق السفر إلى إسبانيا يوم الجمعة المقبل لإقامة معسكر تدريبي هناك.

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