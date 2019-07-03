شكرا لقرائتكم خبر عن عمار حمدي ينتظم في مران الأهلي الجماعي الجمعة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - ينتظم عمار حمدي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في التدريبات الجماعية للفريق يوم الجمعة المقبل، بعد التأكد بشكل نهائي من تعافيه من الإصابة التي تعرض لها في اليد خلال مشاركته في مران الفريق.
ووفقًا للموقع الرسمي للنادي، تحسنت حالة حمدي الذي يخضع لتدريبات تأهيلية على ملعب التتش، وبات قريبا من العودة للمشاركة في مران الفريق، فيما تأكد غيابه عن التجربة الودية المقرر لها مساء اليوم الأربعاء.
ويستعد الأهلي للسفر إلى إسبانيا يوم الجمعة المقبل، لإقامة معسكر تدريبي يتخلله بعض المباريات الودية بهدف تنفيذ فكر ورؤية الجهاز الفني بقيادة الأوروجواياني مارتن لاسارتي بشكل عملي.
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