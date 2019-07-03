شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجأة سارة لجماهير الزمالك.. مصطفى فتحي يشارك في تدريبات الكرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - شارك مصطفى فتحي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في المران المسائي للفريق، المقام على ملعب براكليشا ليماسوس، بشكل تدريجي اللعب بالكرة، بعد فترة طويلة من الغياب عن الملاعب.

وانضم مصطفى فتحي، لمعسكر الفريق المقام حاليا في قبرص، لتجهيزه للمشاركة في المباريات بعد شفائه من الإصابة بشكل تام. ويخوض الزمالك معسكرا مغلقا حاليا في قبرص لمدة 13 يوما يخوض خلاله 4 وديات استعدادا لاستئناف الدوري الممتاز.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مفاجأة سارة لجماهير الزمالك.. مصطفى فتحي يشارك في تدريبات الكرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.