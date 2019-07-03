شكرا لقرائتكم خبر عن خالد جلال يعقد اجتماعًا مع لاعبي الزمالك قبل بداية المران والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - عقد خالد جلال، المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك، جلسة مهمة مع اللاعبين قبل بداية المران المسائي الذي أقيم بملعب براكليشا ليماسوس.

وتحدث جلال عن أهمية إدراك اللاعبين بأنهم يلعبون لنادي بطولات وعليهم أن يكونوا فخورين بذلك، مشددا خلال حديثه مع لاعبي الفريق، على أن أمامهم ثلاث مباريات مهمة في الدوري لو تحقق الفوز بها سيحصدون اللقب.

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وأوضح جلال للاعبين أنه يجب عليهم ضرورة الالتزام بالتعليمات داخل المعسكر من أجل صالح أنفسهم.

كما شهد مران حراس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزماك، تحت قيادة أيمن طاهر منافسة عنيفة بينهم خلال المران المسائي.

واستخدام أيمن طاهر تدريبات جديدة لحراس المرمى، وهو ما أشعل المنافسة بين الحراس الثلاثة، خصوصا الثنائي عمر صلاح ومحمود عبدالمنصف.

ويخوض الزمالك معسكرا مغلقا حاليا في قبرص لمدة 13 يوما يخوض خلاله 4 وديات، استعدادا لاستئناف الدوري الممتاز.