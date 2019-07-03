شكرا لقرائتكم خبر عن تدريبات بدنية مكثفة للاعبي الزمالك في المران المسائي بمعسكر قبرص والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - بدأ المران المسائي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بتدريبات بدنية تحت إشراف اليوناني أنطونيو، مدرب الأحمال، اشتملت على تقويات عن طريق أحبال مطامية.

ويسعى الجهاز الفني للزمالك، بقيادة المدير الفني خالد جلال، استغلال معسكر الإعداد في قبرص للوصول باللاعبين لفورمة بدنية مميزة، في إطار الاستعدادات لاستئناف بطولة الدوري الممتاز.

ويخوض الزمالك معسكرا مغلقا حاليا في قبرص لمدة 13 يوما يخوض خلاله 4 وديات، استعدادا لاستئناف الدوري الممتاز.