شكرا لقرائتكم خبر عن 20 معلومة عن جنوب أفريقيا.. منافس مصر في ثمن نهائي الكان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يلتقي منتخب مصر الأول بنظيره الجنوب أفريقي، مساء السبت المقبل، على ملعب استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات دور الـ16 «ثمن النهائي» لبطولة كأس أمم أفريقيا نسخة 2019 التي تحتضنها مصر حتى 19 يوليو.

وتأهل الفراعنة إلى ثمن النهائي عقب احتلال قمة المجموعة الأولى من خلال 3 انتصارات و9 نقاط، بينما صعد منتخب «بافانا بافانا» إلى ثمن النهائي بعد احتلال المركز الثالث في المجموعة الرابعة بفوز وحيد و3 نقاط.

التقرير التالي نستعرض من خلاله 20 معلومة عن منتخب جنوب أفريقيا قبل مواجهة مصر.

1 – منتخب جنوب أفريقيا كان من المفترض أن يشارك في النسخة الأولى والثانية لأمم أفريقيا في 1957 و1959، إلا أن أزمات العنصرية أجلت مشاركته إلى نسخة 1996 التي استضافها بسبب حظره من المشاركات القارية والدولية.

2 – المنتخب الجنوب أفريقي مُلقب بـ«الأولاد» أو «بافانا» بالإنجليزية.

3 – منتخب جنوب أفريقيا واحد من 3 منتخبات حققت اللقب مع أول مشاركة لها في أمم أفريقيا، وذلك في نسخة 1996 بعد الفوز على تونس في النهائي بهدفين نظيفين.

4 – يمتلك المنتخب الجنوب أفريقي 3 ميداليات في تاريخه بكأس أمم أفريقيا، ذهبية 1996 وفضية 1998 وبرونزية 2000.

5 – المدير الفني لجنوب أفريقيا هو الوحيد الذي يحمل الجنسية الإنجليزية من بين جميع مدربي الكان في النسخة الجارية، وهو ستيوارت باكستر.

6 – يمتلك المنتخب الجنوب أفريقي في قائمته 6 لاعبين محترفين بالإضافة إلى 17 لاعباً محلياً.

7 – فريق صن داونز يمثل أكثر عدد من اللاعبين لنادٍ واحد في قائمة جنوب أفريقيا بـ5 لاعبين في صفوف «بافانا» بالنسخة الجارية للكان.

8 – المنتخب الجنوب أفريقي يشارك للمرة العاشرة في تاريخه بكأس أمم أفريقيا خلال النسخة الجارية، علماً بأنه سبق أن شارك في نسخة تنظمها مصر خلال منافسات 2006.

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9 – يحتل منتخب جنوب أفريقيا المركز الـ 72 عالمياً في التصنيف الأخير للاتحاد الدولي «فيفا» عن شهر يونيو.

10 – شارك المنتخب الجنوب أفريقي في 3 نسخ لكأس العالم ومثّل القارة السمراء في 1998 و2002 و2010 وخرج من الدور الأول في المرات الثلاث، وحقق انتصارين في 9 مباريات.

11 – أكبر لاعبي منتخب جنوب أفريقيا سناً هو لاعب خط الوسط كيكانا ويبلغ من العمر 34 عاماً، بينما الأصغر هو موتيبا، نجم هجوم ستراسبورج الفرنسي، صاحب الـ23 عاماً.

12 – الأعلى في القيمة التسويقية بقائمة منتخب جنوب أفريقيا هو ليبو موتيبا، مهاجم ستراسبورج الفرنسي، بقيمة تصل إلى 7 ملايين يورو.

13 – بينديكت ماكارثي هو الهداف التاريخي لمنتخب جنوب أفريقيا برصيد 32 هدفاً، وهو من شارك حسام حسن في لقب هدف أمم أفريقيا 1998 بـ7 أهداف لكل منهما.

14 – القميص الأصفر و«الشورت» الأخضر هو الطاقم الأساسي لمنتخب جنوب أفريقيا، والبديل هو القميص الأخضر والشورت الأصفر.

15 – أكبر فوز في تاريخ منتخب جنوب أفريقيا كان في عام 1959 بنتيجة 8/0 على حساب أستراليا، بينما جاءت الهزيمة على يد البرازيل بخماسية نظيفة في 2014 هي الأثقل في تاريخ «الأولاد».

16 – منتخب جنوب أفريقيا سجل هدفا وحيدا خلال مشواره بالدور الأول للنسخة الجارية من الكان وسكن شباكه هدفان، حيث خسر مباراتين وفاز في واحدة.

17 – يحتل «الأولاد» المركز العاشر من حيث قائمة اللعب النظيف برصيد 4 بطاقات صفراء دون أي بطاقة حمراء.

18 – منتخب جنوب أفريقيا لم يبلغ ربع نهائي الكان منذ نسخة 2013 التي استضافها على أرضه.

19 – يحتل «البافانا» المرتبة الثانية في النسخة الجارية من أمم أفريقيا من حيث متوسط أعمار اللاعبين بـ28.5 عام.

20 – المركز السادس عشر عالمياً هو أفضل مركز وصل له منتخب جنوب أفريقيا في تصنيف «فيفا» الشهري، في أغسطس لعام 1996، والأسوأ كان في ديسمبر 1993 باحتلال المركز الـ124.