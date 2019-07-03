شكرا لقرائتكم خبر عن مران الأهلي: برنامج بدني لتجهيز حسين السيد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وضع أليخاندرو، مخطط الأحمال بالجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، برنامجا بدنيا خاصا للاعب الفريق العائد من الإعارة حسين السيد، الذي بدأ يشارك مع الفريق منذ يومين، عقب انتهاء تجربة احترافه مع فريق الاتفاق السعودي.

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ويسعي مخطط الأحمال، من خلال هذا البرنامج البدني إلى رفع لياقة حسين السيد والوصول بها إلى المعدل البدني المطلوب قبل مشاركته في تدريبات الكرة.

كان حسين قد شارك في تدريبات الفريق البدنية، ثم خاض تدريبات منفردة للعودة لكامل مستواه البدني.

يذكر أن الجهاز الفني بقيادة مارتن لاسارتي يسعى للوصول بالفريق إلى أعلى درجة من الجاهزية على المستوى البدني والفني قبل السفر، الجمعة المقبل، إلى المعسكر التدريبي في إسبانيا، ولذلك قرر إقامة مران للفريق على ملعب التتش قبل السفر بساعات.