يوفنتوس يقدم عرضا كبيرا لمانشستر يونايتد من أجل بوجبا

يبدو أن نادي يوفنتوس الإيطالي، مصمم على التعاقد مع النجم الفرنسي بول بوجبا، لاعب فريق مانشستر يونايتد، وإعادته مجددا إلى قلعة تورينو.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلي ستار" الإنجليزية، فإن يوفنتوس عرض تقديم 70 مليون يورو، بالإضافة إلى النجم الأرجنتيني باولو ديبالا مهاجم الفريق، من أجل الحصول على خدمات لاعب الوسط الفرنسي.

ويأتي هذا العرض الضخم، بعد أن رفض مانشستر يونايتد التخلي عن بوجبا مقابل 150 مليون يورو، وهو العرض الأول من نادي يوفنتوس.

وكان بوجبا قد أعلن رغبته مؤخرا في الرحيل عن مانشستر يونايتد بعد أن قضى 3 مواسم في قلعة "اولد ترافورد".

ويرغب زيدان في ضم بوغبا حيث أخبر فلورنتينو بيريز رئيس ناديه بأن اللاعب الفرنسي هو الصفقة الأهم بالنسبة له هذا الصيف، في الوقت الذي يتصارع معه اليوفي على ضم اللاعب.