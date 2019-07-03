مانشستر يونايتد يخضع أمام دي خيا

قرر مانشستر يونايتد منح حارس مرماه ديفيد دي خيا، عرضًا جديدًا مدته خمس سنوات، بقيمة 350 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع.

ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن مانشستر يونايتد خضع لرغبة دي خيا، وقرر منحه الراتب الذي يريده، تجنبًا لرحيله مجانًا في الصيف المقبل من ناحية، ومن ناحية الحفاظ على واحد من قوام الفريق، وأحد أفضل حراس العالم.

وارتبط اسم دي خيا (28 عامًا) بالانتقال لباريس سان جيرمان، الذي يبحث عن حارس مرمى شاب بعد رحيل بوفون، من أجل الاعتماد عليه في السنوات المقبلة.

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ويعتبر الراتب الذي حدده دي خيا في متناول سان جيرمان، الذي كان ينتظر قبل أيام قليلة من نهاية الميركاتو الصيفي، من أجل الضغط على يونايتد، والحصول على الحارس الإسباني بأقل سعر ممكن.

لذلك، فإن يونايتد وافق على منح دي خيا، 91 مليون جنيه إسترليني، على مدى خمس سنوات، من أجل تجديد عقده في أولد ترافورد.

ويتقاضى دي خيا راتبًا يصل إلى 240 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا، وبإمكانه التفاوض مع أي نادِ آخر، بدءًا من يناير المقبل، إذا لم يوقع على عقد جديد.