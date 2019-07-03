تحدى سفيسو هلانتي مدافع جنوب إفريقيا، النجم المصري محمد صلاح المحترف بصفوف ليفربول، قبل مواجهة المنتخبين، السبت، المقبل في ثمن نهائي كأس أمم إفريقيا2019 .
قال هلانتي في تصريحات صحفية: "البعض يشعر بأننا الأقل حظا عند مواجهة منتخب مصر، باعتباره البلد المستضيف، ولكن أنا لا أشعر بذلك فلدينا لاعبين قادرين على صنع الفارق".
تابع: "سنلعب أمام مصر خلال الأسبوع المقبل وسنحاول الظهور بشكل مغاير تماما عما قدمناه في دور المجموعات".
وأكمل: "استقبلنا هدفا من المغرب في الدقائق الأخيرة ومن ركلة ثابتة وكنا الأفضل في الشوط الأول، الكثير لا يصنفوننا ضمن المرشحين للقب، ولكن يمكننا مفاجأة الجميع".
وعن مواجهة محمد صلاح قال: "واجهت الكثير من اللاعبين المخضرمين مثل ساديو ماني لاعب السنغال، لن أضع الضغط على نفسي، لست قلقا من مواجهة أي لاعب، الأمر يتعلق بمستواي وليس مستوى صلاح".
كانت هذه تفاصيل خبر مدافع جنوب إفريقيا: سنفاجئ الجميع أمام مصر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.