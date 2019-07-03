مدافع جنوب إفريقيا: سنفاجئ الجميع أمام مصر

تحدى سفيسو هلانتي مدافع جنوب إفريقيا، النجم المصري محمد صلاح المحترف بصفوف ليفربول، قبل مواجهة المنتخبين، السبت، المقبل في ثمن نهائي كأس أمم إفريقيا2019 .

قال هلانتي في تصريحات صحفية: "البعض يشعر بأننا الأقل حظا عند مواجهة منتخب مصر، باعتباره البلد المستضيف، ولكن أنا لا أشعر بذلك فلدينا لاعبين قادرين على صنع الفارق".

تابع: "سنلعب أمام مصر خلال الأسبوع المقبل وسنحاول الظهور بشكل مغاير تماما عما قدمناه في دور المجموعات".

وأكمل: "استقبلنا هدفا من المغرب في الدقائق الأخيرة ومن ركلة ثابتة وكنا الأفضل في الشوط الأول، الكثير لا يصنفوننا ضمن المرشحين للقب، ولكن يمكننا مفاجأة الجميع".

وعن مواجهة محمد صلاح قال: "واجهت الكثير من اللاعبين المخضرمين مثل ساديو ماني لاعب السنغال، لن أضع الضغط على نفسي، لست قلقا من مواجهة أي لاعب، الأمر يتعلق بمستواي وليس مستوى صلاح".