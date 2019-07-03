سيتي يدفع قيمة الشرط الجزائي في عقد رودري لاعب وسط أتليتيكو

أكد أتليتيكو مدريد المنافس في دوري الدرجة الأولى الاسباني لكرة القدم أن مانشستر سيتي بطل الدوري الانجليزي الممتاز دفع 70 مليون يورو (78.96 مليون دولار) قيمة الشرط الجزائي لضم لاعب الوسط المدافع رودري.
ويعد اللاعب الإسباني البالغ من العمر 23 عاما أحد الأهداف الرئيسية لبيب جوارديولا مدرب سيتي في الموسم الجديد بعد أن دخل سيتي سوق الانتقالات للبحث عن لاعب يخلف لاعب الوسط المدافع البرازيلي فرناندينيو (34 عاما) في مركزه.
وذكر اتليتيكو مدريد في بيان “دفع مانشستر سيتي قيمة الشرط الجزائي نيابة عن اللاعب. قام اللاعب بالتالي بفسخ عقده مع النادي والذي كان يمتد حتى 30 يونيو 2023 من جانب واحد”.
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