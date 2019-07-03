العيون على السويلم في الساعات الأخيرة لسباق النصر

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل عبدالله الفراج - الرياض

تتجه العيون إلى رئيس النصر السابق سعود آل سويلم، متوقعة أن يتقدم بملف ترشيحه في الساعات الأخيرة من الفترة الرابعة للترشح لانتخابات مجلس الإدارة التي تغلق اليوم، بعد أن بدأت قبل 5 أيام بناء على طلب أعضاء الفئة الذهبية، رغبة في وجود أسماء رئاسية جديدة بعد أن تقدم صالح الأطرم ونصر النصر بأوراق ترشيحهما في فترة الترشيح الثالثة والأخيرة.

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وينتظر أن يتقدم في الساعات الأخيرة مرشحون جدد كعبدالعزيز الجليل وإبراهيم المهيدب، إلى جانب الرئيس المكلف سعود السويلم للدخول في سباق الترشح للسنوات الـ4 المقبلة، وسط أعمال دائمة تقوم بها الإدارة المكلفة بتسيير أعمال النادي لحين وجود إدارة جديدة منتخبة أو مكلفة للموسم الكروي المقبل.

وأكمل النصر تجهيزاته لمعسكر الفريق الإعدادي الذي سيقام في البرتغال خلال الفترة من 12 يوليو الحالي وحتى الثاني من أغسطس المقبل، تحضيرا للموسم الكروي الجديد، والتي تبدأ التحضيرات الأولية له الأحد المقبل بإشراف المدير الفني البرتغالي روي فيتوريا.

وينتظر أن تنتهي الإدارة المكلفة من توقيع عقدها مع جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن لاستثماره وإقامة مباريات الفريق الكروي الأول عليه، أسوة بجاره الهلال الذي يمضي موسمه الثاني في استثمار ملعب جامعة الملك سعود.