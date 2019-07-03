ميسي: الحكم منحاز.. والبرازيل تتحكم في كونميبول

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - بيلو هوريزونتي

أبدى النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي غضبا شديدا عقب هزيمة منتخب بلاده أمام نظيره البرازيلي بهدفين صباح أمس في الدور قبل النهائي لبطولة كأس أمم أمريكا الجنوبية 2019 لكرة القدم «كوبا أمريكا»، موجها انتقادات حادة للحكم الإكوادوري رودي زامبرانو الذي أدار المباراة.

وقال ميسي إن الحكم انحاز للمنتخب البرازيلي ومنحه الأفضلية من خلال قراراته، مضيفا أن البرازيل، التي تستضيف البطولة الحالية، تتحكم بشكل كبير في اتحاد كرة القدم بأمريكا الجنوبية «كونميبول».

Advertisements

وأشار ميسي إلى أن البطولة الحالية شهدت احتساب عدد من ضربات الجزاء، لكن الحكم لم يلجأ في المباراة أمام البرازيل إلى نظام حكم الفيديو المساعد (فار) في أكثر من خطأ واضح كان من الممكن أن يغير مسار المباراة، مدعيا أن الحكم منح الأفضلية للبرازيل طوال المباراة.

ولم يتردد ميسي في الحديث عن احتمالية المحاباة لمنتخب البلد المستضيف للبطولة، قائلا «إن البرازيل تحتضن البطولة الحالية، كما أنها تتحكم كثيرا في الكونميبول في الوقت الحالي، وهو أمر معقد. هذا ليس عذرا، لأننا قدمنا عملا جيدا للغاية، ولكن علينا أيضا أن نقول ما حدث. هذه حقيقة وهي تؤلمني في ظل ما قدمناه من عمل جيد».

ونقل الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم عن ميسي قوله «أعتقد أننا قدمنا مباراة رائعة وبذلنا جهدا كبيرا، ولم يكن المنافس أفضل منا»، مكررا أن المنتخب الأرجنتيني كان يستحق أكثر من ضربة جزاء واضحة لكن الحكم لم يلجأ إلى نظام فار.