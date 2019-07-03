السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - برلين نعى مجتمع كرة القدم أمس، وفاة لاعبة المنتخب السويسري فلوريانا إسماعيلي، التي فارقت الحياة غرقا في بحيرة كومو بإيطاليا. وأعلنت السلطات الإيطالية في وقت متأخر من مساء أمس الأول انتشال جثة إسماعيلي من البحيرة، حيث اختفت السبت الماضي ولم تظهر على السطح بعد أن قفزت في المياه من قارب مؤجر.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر دوائر كرة القدم العالمية تنعى فلوريانا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.