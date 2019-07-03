الزمالك: عرض الهلال مجرد كلام

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أكد مصدر بنادي الزمالك المصري أن المدافع الدولي محمود علاء لم يتلق أي عرض للرحيل حتى الآن، لافتا إلى أن إدارة النادي سمعت بشأن عرض الهلال من وسائل الإعلام، كما أن اللاعب لم يفاتحهم في أي من هذه الأمور، وأن ما تردد عن طلب الزمالك 100 مليون جنيه مصري لا يخرج عن كونه كلاما إعلاميا.

وشدد الزمالك على وجود قرار داخل الزمالك بعدم مناقشة أي عروض لأي لاعب إلا بعد انتهاء مسابقة الدوري التي بقي فيها 3 مباريات.

وأشار مصدر في منتخب مصر إلى أنه لا توجد أي عروض للاعب الذي يركز مع منتخب مصر لحصد اللقب الأفريقي، ويرغب في حصد الدوري مع الزمالك قبل التفكير في أي شيء.