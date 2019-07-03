68 هدفا في الدور الأول للمونديال الأسمر

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - القاهرة

68 هدفا زينت الدور الأول للمونديال الأسمر «كأس أمم أفريقيا» المقام في مصر حتى 19 يوليو الجاري، والذي تشارك فيه 5 منتخبات عربية.

وشهدت فعاليات الدور الأول الذي اختتم أمس الأول عددا من المباريات القوية، وكان بعضها للمنتخبات التي تشارك للمرة الأولى، أو تلك العائدة للظهور في المعترك الأفريقي، والتي استفادت من زيادة عدد المنتخبات في البطولة بداية من هذه النسخة الثانية والثلاثين.

Advertisements

وساهم في ارتفاع مستوى الإثارة والندية عملية الحسابات المعقدة التي سيطرت على معظم المجموعات خلال الجولة الثالثة من مباريات الدور الأول، ولا سيما مع الحاجة إلى تحديد أفضل أربعة منتخبات من أصحاب المركز الثالث في المجموعات الست لمرافقة أصحاب المركزين الأول والثاني في كل مجموعة إلى الدور الثاني. وكان منتخب مدغشقر الذي كسب نيجيريا أكبر مفاجآت البطولة.

أرقام الدور الأول لكأس الأمم الأفريقية

24 منتخبا شاركت في البطولة.

16 منتخبا تأهلت لدور الـ16 (مصر- أوغندا- الكونغو الديمقراطية - مدغشقر- نيجيريا - غينيا - الجزائر- السنغال - المغرب - كوت ديفوار - جنوب أفريقيا - مالي - تونس - غانا - الكاميرون - بنين).

8 منتخبات ودعت البطولة (زيمبابوي - بوروندي - كينيا - تنزانيا - ناميبيا - أنجولا - موريتانيا - غينيا بيساو).

36 مباراة في الدور الأول.

26 انتصارا.

10 تعادلات.

68 هدفا.

المواجهات المرتقبة في دور الـ16: