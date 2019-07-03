الفتح يدشن استعداداته للموسم الجديد

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - الأحساء

انطلقت تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح على ملعبه الرئيس بالأحساء، ضمن المرحلة الأولى من البرنامج الإعدادي للفريق استعدادا للموسم الرياضي 2019/‏2020.

واجتمع رئيس مجلس إدارة النادي المهندس سعد العفالق بحضور عدد من أعضاء مجلس الإدارة، بالأجهزة الفنية والإدارية واللاعبين، مرحبا بعودة الجميع عقب تمتعهم بالإجازة، مبينا أن المرحلة المقبلة تتطلب العمل بشكل مكثف، حيث أكد على ثقته الكبيرة بجميع الكوادر الفنية والإدارية لتحقيق الأهداف المنشودة خلال الموسم المقبل.

وتحت إشراف الجهاز الفني، بدأت التدريبات بالإحماء من خلال الدوران حول مساحة الملعب، وركزت على الجوانب اللياقية من خلال تناقل الكرات بين اللاعبين، لتختتم بعدها الحصة التدريبية بتمارين الإطالة.