صلاح ومحرز وماني في تشكيلة أمم أفريقيا المثالية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم أمس عن التشكيلة المثالية التي تضم أفضل لاعبي دور المجموعات ببطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 المقامة في مصر حتى 19 يوليو الجاري، والتي ضمت لاعبي ليفربول الإنجليزي، المصري محمد صلاح والسنغالي ساديو ماني، ونجم مانشستر سيتي رياض محرز.

ونشر «كاف» التشكيلة المثالية عبر حسابه الرسمي بموقع شبكة التواصل الاجتماعي «تويتر»، بعد أن سيطر المصريون أصحاب الأرض على نصيب الأسد وتواجد 4 لاعبين ضمن أفضل 11 لاعبا في أفريقيا خلال الدور الأول للبطولة.

في الإطار نفسه تحددت أطراف مباريات دور الستة عشر بنهائيات بطولة الأمم الأفريقية 2019 المقامة حاليا في مصر بعد انتهاء جميع مباريات دور المجموعات، حيث يلتقي منتخب المغرب مع منتخب بنين على ملعب السلام بالقاهرة يوم الجمعة المقبل، كما يواجه منتخب أوغندا نظيره السنغالي باستاد القاهرة الدولي في اليوم نفسه.

ويشهد استاد الإسكندرية يوم السبت المقبل مواجهة قوية بين منتخبي الكاميرون ونيجيريا، في حين يلتقي منتخب مصر مع نظيره الجنوب أفريقي باستاد القاهرة.

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وتواجه مدغشقر منتخب الكونغو الديمقراطية يوم الأحد المقبل باستاد الإسكندرية، بينما سيلاقي منتخب الجزائر نظيره الغيني على ملعب الدفاع الجوي بالقاهرة.

وتختتم لقاءات الدور ثمن النهائي لبطولة الأمم الأفريقية 2019 يوم الاثنين المقبل بمباراة منتخب ساحل العاج أمام منتخب مالي على استاد السويس الجديد، ولقاء منتخبي غانا وتونس باستاد الإسماعيلية.

تشكيلة أفريقيا المثالية:

مصر:

محمد الشناوي

أحمد حجازي

أحمد المحمدي

محمد صلاح

رياض محرز

إسماعيل بن ناصر

المغرب:

أشرف حكيمي

ساديو ماني

السنغال :

الكاميرون :

يايا بانانا

جوردان آيو

كاروليس أندريا ماستينور

غانا :مدغشقر: