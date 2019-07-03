شكرا لقرائتكم سيسيه يفضل عدم العودة للزمالك... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أبلغ الإيفوارى رزاق سيسه، مسئولى الزمالك برغبته فى البقاء مع الاتحاد السكندرى وتجديد إعارته خاصة فى ظل صعوبة عودته للقلعة البيضاء فى الفترة الحالية.
ويرتبط سيسيه بعلاقة قوية مع مسئولى زعيم الثغر فضلا عن شعوره بالراحة النفسية معهم الأمر الذى يسهل بقاءه مع النادى السكندرى فى الموسم المقبل.
ويتمنى مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندرى برئاسة محمد مصيلحى التعاقد بشكل نهائى مع سيسيه أو استعارته.
وفتح مجلس إدارة الاتحاد المفاوضات مع نظرائهم بنادى الزمالك من أجل معرفة المقابل المادى نظير الاستغناء عن الفيل الإيفوارى أو استعارته مجددا بعد تألقه اللافت مع زعيم الثغر وإحرازه للعديد من الأهداف المؤثرة بخلاف مساهمته فى صناعة الفرص لزملائه وتقديمه مردود جيد منذ ضمه من صفوف الزمالك.
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