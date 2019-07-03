شكرا لقرائتكم خالد جلال يطالب لاعبيه بالالتزام بالتعليمات داخل المعسكر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل طالب مدرب الزمالك خالد جلال، خلال جلسة اليوم مع على هامش المران المسائى فى معسكر الفريق بقبرص، لاعبى الفريق الأبيض ببذل مزيد من الجهد الفترة المقبلة والفوز ببطولة الدورى.

وشدد خالد جلال ووفقا لما ذكره الموقع الرسمى لنادى الزمالك على أن أمامهم ثلاث مباريات مهمة فى الدورى لو تحقق الفوز بها سيحصدون اللقب، متابعا بأن عليهم ضرورة الالتزام بالتعليمات داخل المعسكر من أجل صالح أنفسهم.

ويتواجد الزمالك حاليا فى معسكر مغلق بقبرص لمدة 13 يومًا يخوض خلاله 4 وديات، أيام 5 و8 و10 و12 يوليو الحالى، وستكون أول مواجهة أمام ايل ليماسول بطل كأس قبرص هذا الموسم المقرر لها بعد غد الجمعة.

وضمت قائمة الزمالك فى قبرص 25 لاعبا هم:



حراسة المرمي: عماد السيد - عمر صلاح - محمود عبد المنصف

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فى خط الدفاع: محمد عبد السلام.- عبد الله جمعه – محمد عبد الغنى - حمدى النقاز- محمود الشحات لاعب فريق 97 - يوسف محمود لاعب فريق 2000 - بهاء مجدى - حازم إمام - كماتشو.

خط الوسط: محمود عبد العزيز - محمد حسن - يوسف حسن لاعب وسط 98- محمد إبراهيم - يوسف أوباما - إبراهيم حسن – أيمن حفنى – أحمد مدبولى - مصطفى فتحى - محمد عنتر - أحمد سيد زيزو.

خط الهجوم: عمر السعيد - حميد أحداد.