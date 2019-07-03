شكرا لقرائتكم 200 ألف جنيه تفصل على فرج عن الانصمام لأسوان... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل فتح مسئولو نادى أسوان، خط مفاوضات مع على فرج حارس مرمى بتروجت السابق للانضمام لزهرة الجنوب خلال فترة الانتقالات الصيفية.

صعد أسوان لدورى الأضواء هذا الموسم بعد تصدره للمجموعة الأولى، بينما رحل على فرج عن بتروجت بعد هبوط الأخير للقسم الثانى وانتهاء عقد الحارس مع ناديه .

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ويتمسك على فرج بالحصول على 700 ألف جنيه فى الموسم، بينما عرض مسئولو أسوان 500 ألف جنيه، وهو ما يرفضه الحارس ويطالب بزيادة المقابل المعروض .

يقود المفاوضات مع الحارس مجدى عبد العاطى المدير الفنى لزهرة الجنوب الذى يحاول الظهور بشكل مرضى خلال مباريات الموسم المقبل وعدم العودة سريعا للقسم الثانى .