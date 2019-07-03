شكرا لقرائتكم السد القطرى يرد على طلب الأهلى لشراء بغداد بونجاح... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تلقى النادى الأهلى رداً من نظيره السد القطري بشأن العرض الشفهى، الذي تقدم به الفريق الأحمر للحصول على خدمات النجم الجزائري بغداد بونجاح بداية من الموسم المقبل.

وأكدت إدارة السد القطري للوسيط الأهلاوي أن ملف بيع بغداد بونجاح غير مطروح على الإطلاق، رافضين فكرة إرسال النادي الأهلي لعرض مادي من الأساس، معلنين رفضهم بيع النجم الجزائري مهما كانت المغريات المادية.

وكان بغداد بونجاح قد ارتبط اسمه أيضاً بالانتقال للزمالك، إلا أن المهاجم الجزائري أعلن رفضه لفكرة الانتقال لنادي أفريقي فى الفترة المقبلة مفضلاً خوض تجربة الاحتراف الأوروبي حل رحيله عن السد القطري.