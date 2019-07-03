شكرا لقرائتكم إصابة بوطيب تقرب كاسونجو من العودة للزمالك... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يبدو أن أيام المغربى خالد بوطيب باتت معدودة فى الزمالك، فى ظل ترحيب مسئولى الفريق الأبيض برحيل اللاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية.

رحب مسئولو الزمالك برحيل المهاجم الدولى، خاصة بعد تجدد إصابته فى الركبة خلال مشاركته مع المنتخب المغربى فى بطولة أمم أفريقيا 2019 التى تستضيفها مصر حتى 19 يوليو الجارى

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واشترط الزمالك،تلقى اللاعب عرضًا كبيرًا حتى يستفيد الزمالك من بيعه، خاصة أن بوطيب يعد المهاجم الأول للفارس الأبيض وفى حالة رحيله سيضطر النادى للتعاقد مع مهاجم سوبر آخر أو إعادة الكونغولى كابونجو كاسونجو الذى انتهت إعارته للوحدة السعودى.

ويعانى خالد بوطيب من إصابة فى الركبة تعرض لها خلال مشاركته فى التدريبات، والتى أبعدته عن مواجهة كوت ديفوار التى أقيمت بملعب "السلام"، ضمن منافسات الجولة الثانية وانتهت بفوز المغرب بهدف دون مقابل.

وحقق منتخب المغرب نتائج متواضعة فى النسخ الأخيرة من مسابقة كأس الامم الأفريقية، حيث ودع المسابقة من الدور الأول فى أعوام 2006 و2008 و2012 و2013، كما فشل فى التأهل لنسخة 2010، بينما تمت معاقبته من جانب "الكاف" بعدم إشراكه فى نسخة 2015 لانسحابه من تنظيم البطولة، بينما ودع النسخة الماضية التى أقيمت فى الجابون من الدور ربع النهائى أمام مصر.