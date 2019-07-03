شكرا لقرائتكم أخبار الزمالك اليوم الأربعاء 3/ 7 / 2019 هروب كهربا عرض مستمر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أخبار الزمالك اليوم الأربعاء 3/7/2019، عن تصاعد أزمة الدولى محمود عبد المنعم كهربا المنقطع عن تدريبات الفريق أخبار القلعة البيضاء اليوم.

أخبار الزمالك اليوم .. خالد جلال يجرب خطة مباراة بطل كأس قبرص

أخبار الزمالك اليوم، عن اختتام الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة خالد جلال، المران المسائى المقام على براكليشا ليماسوس، بتقسيمة بطول الملعب لتجربة خطة مواجهة فريق ايل ليماسول بطل كأس قبرص هذا الموسم.

ومن المقرر أن تقام المباراة ، والتى تعد أول مواجهات الزمالك الودية ، بمعسكر قبرص بعد غد الجمعة .

أخبار الزمالك اليوم عن خوض الأبيض معسكرا مغلقا حاليا في قبرص لمدة 13 يوما يخوض خلاله 4 وديات استعدادا لاستئناف الدوري الممتاز.يبدو أن أيام المغربى خالد بوطيب باتت معدودة فى الزمالك، فى ظل ترحيب مسئولى الفريق الأبيض برحيل اللاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية.

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أخبار الزمالك اليوم.. إصابة بوطيب تقرب كاسونجو من العودة للزمالك

أخبار الزمالك اليوم عن ترحيب مسئولى الزمالك برحيل المهاجم الدولى، خاصة بعد تجدد إصابته فى الركبة خلال مشاركته مع المنتخب المغربى فى بطولة أمم أفريقيا 2019 التى تستضيفها مصر حتى 19 يوليو الجارى، واشترط الزمالك تلقى اللاعب عرضًا كبيرًا حتى يستفيد الزمالك من بيعه، خاصة أن بوطيب يعد المهاجم الأول للفارس الأبيض وفى حالة رحيله سيضطر النادى للتعاقد مع مهاجم سوبر آخر أو إعادة الكونغولى كابونجو كاسونجو الذى انتهت إعارته للوحدة السعودى، ويعانى خالد بوطيب من إصابة فى الركبة تعرض لها خلال مشاركته فى التدريبات، والتى أبعدته عن مواجهة كوت ديفوار التى أقيمت بملعب "السلام"، ضمن منافسات الجولة الثانية وانتهت بفوز المغرب بهدف دون مقابل.

أخبار الزمالك اليوم عن تقديم كهربا طلبا لفسخ تعاقده مع الزمالك بـ"بلاش"

أخبار الزمالك اليوم عن عدم تحمل محمود عبد المنعم كهربا، صانع ألعاب الزمالك، الراتب الخاص بالمحامى الأجنبى الذى يتولى قضية فسخ تعاقده مع القلعة البيضاء لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، حيث كشفت مصادر مقرب من كهربا، قيامه بتقديم شكوى رسمية ضد الزمالك لدى "فيفا" لفسخ تعاقده الحالي عن طريق محامى سويسرى، لتكون أولى الخطوات الفعلية من جانب اللاعب للرحيل عن القلعة البيضاء، فى الميركاتو الصيفى المقبل، والانتقال لصفوف نادي جديد بالموسم المقبل.