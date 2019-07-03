شكرا لقرائتكم محامى هروب كهربا من الزمالك بـ"بلاش"... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل علم "الخليج 365"، عدم تحمل محمود عبد المنعم كهربا، صانع ألعاب الزمالك، الراتب الخاص بالمحامى الأجنبى الذى يتولى قضية فسخ تعاقده مع القلعة البيضاء لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

وكشفت مصادر مقرب من كهربا، قيامه بتقديم شكوى رسمية ضد الزمالك لدى "فيفا" لفسخ تعاقده الحالي عن طريق محامى سويسرى، لتكون أولى الخطوات الفعلية من جانب اللاعب للرحيل عن القلعة البيضاء، فى الميركاتو الصيفى المقبل، والانتقال لصفوف نادي جديد بالموسم المقبل.

ويتحمل قيمة أتعاب محامى كهربا، أحد الأندية الراغبة فى التعاقد مع اللاعب عقب فسخ عقده مع الزمالك، وليس اللاعب نفسه وفقا لاتفاقه مع هذا النادي خلال الفترة الماضية.

ويؤكد كهربا يؤكد فى شكواه، عدم صحة العقود التى تربطه بنادي الزمالك فى الوقت الحالى، حيث لم يقوم النادي الأبيض باعتماد عقده لدى اتحاد الكرة فى الأوقات المحددة قانونيا وبالتالى أصبح لاغيا ويحق له الرحيل من النادي بالمجان.