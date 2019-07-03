عمرو جمال يقود هجوم الأهلى فى ودية المتحدة...

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جدة - عمرو شويل كشف مارتن لاسارتي المدير الفنيم للنادي الأهلي، تشكيل فريقه لمواجهة المتحدة في المباراة الودية المقامة على ستاد مختار التتش بمقر الجزيرة. وضم تشكيل الأهلي كلا من: حراسة المرمى: علي لطفي Advertisements خط الدفاع : علي معلول - رامي ربيعة - محمد عبد المنعم- باسم علي خط الوسط : هشام محمد - عربي بدر - جونيور أجايي حسين الشحات - محمد شريف خط الهجوم : عمرو جمال وتتوقف بطولة الدورى الممتاز حاليًا لإقامة بطولة الأمم الأفريقية بمصر حاليًا والتى تستمر حتى 19 يوليو المقبل، وقام الجهاز الفنى للأهلى بعمل قياسات بدنية لجميع اللاعبين، الذين انتظموا فى التدريبات خلال الفترة الماضية، بعد انتهاء الإجازة التى حصل عليها الفريق خلال الفترة الماضية، وفور انتظام اللاعبين فى التدريبات الجماعية، بدأ اليخاندرو مخطط أحمال الأهلى فى عمل قياسات لجميع اللاعبين، من خلال متابعة ورصد أرقامهم فى خوض بعض التدريبات الخاصة بهذا الموضوع.

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