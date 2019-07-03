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جدة - عمرو شويل أخبار أمم أفريقيا اليوم الأربعاء 3 / 7 /2019 تمرد منتخب أوغندا قبل انطلاق دور الـ16

شهدت بطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة حاليا بمصر أحداث مثيرة على مدار اليوم الأربعاء 3 / 7 / 2019 كان أبرزها الأزمة التى ضربت المنتخب الأوغندي قبل مواجهة السنغال بالكان.

نجح الاتحاد الأوغندى فى إنهاء إضراب لاعبى منتخب الرافعات، بسبب أزمة المستحقات، الأمر الذى تسبب فى إلغاء التدريبات المقرر لها أمس الثلاثاء، فى إطار الاستعداد لخوض لقاء السنغال بعد غد الجمعة، فى ثمن نهائي أمم أفريقيا 2019.

وأصدر الاتحاد الأوغندى بيانا اليوم الأربعاء أكد فيه على أنه بالنظر إلى أهمية مواجهة السنغال فى دور الـ16 من كأس الأمم الأفريقية، فإن الاتحاد وافق على دفع مبلغ 6 آلاف دولار إضافية، على الشروط المتفق عليها مسبقا مع اللاعبين قبل انطلاق الكان 2019.

وكان لاعبو أوغندا قد رفضوا خوض التدريبات أمس الثلاثاء، استعدادا لخوض لقاء منتخب السنغال، بسبب عدم حصولهم على مستحقاتهم، مما أثار مخاوف الجماهير الأوغندية قبل موقعة السنغال فى ثمن نهائي أمم أفريقيا.

وأكد الاتحاد الأوغندى فى وقت سابق على أن جميع لاعبو المنتخب حصلوا على جميع مستحقاتهم المادية، ولكنهم يريدون التفاوض من جديد بعد تأهل منتخب الرافعات إلى الدور الثانى من البطولة.

وكان المنتخب الأوغندى قد تأهل إلى ثمن نهائى أمم أفريقيا، بعد احتلاله المركز الثانية بالمجموعة الأولى برصيد 4 نقاط، خلف منتخبنا الوطنى صاحب الصدارة برصيد 9 نقاط، بعد تحقيقه الفوز على الكونغو الديموقراطية 2 – 0، والتعادل مع زيمبابوى 2 – 2 والخسارة أمام منتخبنا الوطنى 2 – 0.

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حليش: هدف الجزائر تحقيق اللقب الأفريقي

وعد رفيق حليش قائد المنتخب الجرائري بأن يقدم لاعبي الخضر كل ما لديهم خلال منافسات بطولة أمم إفريقيا من أجل حصد اللقب الأفريقي وإسعاد الشعب الجزائري.

قال حليش على هامش مران الجزائر بملعب بتروسبورت اليوم على هامش المران: " قدمنا مستويات قوية بالدور الأول. وحققنا نتائج إيجابية وخضنا مباريات قوية، وهو ما يجعلنا ندخل مواجهة غينيا بمعنويات مرتفعة".

أوضح أن مواجهة غينيا صعبة ولكننا نعلم في نفس الوقت لا بديل أمام منتخب الجزائر عن الفوز ومواصلة مشواره نحو حصد اللقب، وليس لدينا أي أزمات تعيقنا من تحقيق هدفنا".

جدية وتركيز في مران الجزائر الأول استعدادا لغينيا

خاض المنتخب الجزائري تدريبات قوية اليوم الأربعاء على ملعب بتروسبورت في بداية الاستعداد لمواجهة غينيا يوم الأحد المقبل في دور ال١٦ ببطولة الأمم الأفريقية.

شارك جميع اللاعبين في التدريبات وظهرت الجدية والتركيز على الجميع، وحرص جمال بلماضي المدير الفني على عقد جلسة مع اللاعبين قبل المران للتحدث على أهمية المرحلة المقبلة.

وبدأ منتخب الجزائر مرانه بالجري حول الملعب وأداء تدريبات بدنية.