شكرا لقرائتكم الفتح يوقع مخالصة مالية مع الجزائري الشنيحي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - وقعت إدارة الفتح مخالصة مالية مع لاعب الوسط الجزائري إبراهيم الشنيحي بعد نهاية عقده مع النادي الأحسائي. وقدمت إدارة الفتح شكرها للاعب الجزائري (29 عاماً)، والذي انضم إلى صفوف الفريق في فترة الانتقالات الشتوية مطلع عام 2018. ولعب الشنيحي 39 مباراة مع الفتح في مختلف البطولات منذ انضمامه إلى صفوف الفريق، سجل خلالها 5 أهداف وصنع أربعة.

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