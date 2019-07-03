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يايا توريه ينضم إلى متصدر الدرجة الثانية في الصين

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جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن نادي قوينغداو هوانغهاي متصدر دوري الدرجة الثانية الصيني لكرة القدم يوم الأربعاء عن ضم يايا توريه لاعب وسط ومانشستر سيتي السابق.

ومن المتوقع أن يظهر لاعب ساحل العاج السابق، الذي لم يخض أي مباراة منذ ديسمبر الماضي بعد ثلاثة أشهر مع أولمبياكوس اليوناني، مع قوينغداو لأول مرة يوم السبت عندما يستضيف تشي جيانغ غرين تاون.

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وذكرت تقارير سابقة أن توريه (36 عاما) يجري اختبارات مع فريق صيني بعد وقت قصير من تكهنات حول اعتزاله اللعب في مايو الماضي.

وقال توريه الفائز بلقب الممتاز ثلاث مرات عبر "تويتر" :كان هناك الكثير من اللغط حول مستقبلي مؤخرا. أود أن أوضح أنني أعشق كرة القدم وسأبقى لاعبا لبضع سنوات، أحضر نفسي أيضا للتدريب ولكن لا أفكر حاليا في العمل كمدرب بدوام كامل.

ويتصدر قوينغداو دوري الدرجة الثانية بفارق أربع نقاط مع وصول المسابقة إلى منتصفها. ويصعد الأول والثاني إلى الدوري الممتاز.

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