البرازيليون يحتفلون ببلوغ النهائي وخيبة أمل أرجنتينية.. في صور

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احتفل البرازيليون ببلوغ منتخب منتخب بلادهم المباراة النهائية لكوبا اميركا التي يستضيفها بفوزه على غريمه التقليدي نظيره الارجنتيني 2-صفر في بيلو هوريزونتي.

ومحا منتخب البرازيل كابوس خسارته التاريخية أمام ألمانيا 1-7 في نصف نهائي مونديال 2014 على أرضه، ببلوغه المباراة النهائية لكوبا اميركا.

وتلتقي البرازيل التي تسعى الى احراز لقبها القاري التاسع، في المباراة النهائية الاحد المقبل الفائز في نصف النهائي الآخر بين تشيلي والبيرو المقرر مساء الاربعاء بتوقيت البرازيل.

في المقابل، خيب ميسي ورفاقه آمال الجماهير الأرجنتينية، إذ شكلت البطولة القارية فشلا جديدا للبرغوث الذي لم ينجح في قيادة منتخب بلاده الى أي لقب حتى الآن في مسيرته علما بان منتخب التانغو كان يبحث عن لقب أول له في البطولة منذ تتويجه الأخير عام 1993. لكنه يملك فرصة التعويض عندما تستضيف بلاده وكولومبيا النسخة التالية العام المقبل.

وكان المنتخب الارجنتيني بلغ نهائي النسختين الاخيرتين من كوبا اميركا وخسرهما امام تشيلي بركلات الترجيح.

"الخليج 365" ترصد بالصور أجواء المدرجات ومناطق المشجعين خلال المباراة التي شهدت أفراح برازيلية غامرة وخيبة أمل أرجنتينية جديدة.

شاهد الصور:

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