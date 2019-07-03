شكرا لقرائتكم خبر عن غدا انطلاق المرحلة الثانية لتصفيات مشروع الموهوبين والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
تبدأ غداً الخميس وزارة الشباب والرياضة ، تنفيذ تصفيات المرحلة الثانية لإختبارات مشروع الموهوبين في كرة القدم Top Talents وذلك بالتعاون مع القطاع الخاص لاختيار 40 لاعب موهوب للمراحل العمرية من 10 إلى 18 سنة على أن يكون منهم فريق مكون من 30 لاعب موهوب للمشاركة في دورة دولية للاعبين الموهوبين بهولندا للمرحلة السنية من 16إلى 18 سنة .
كما سيتم اختيار 10 موهوبين للمرحلة السنية من 10 إلى 15 سنة لقضاء فترة معايشة بأحد الأندية الهولندية وذلك خلال شهر أغسطس القادم .
يذكر أن تلك الاختبارات تم تنفيذ المرحلة الأولى منها بمراكز الشباب في عدد من محافظات مصر وتبدأ غدا الخميس تصفيات المرحلة الثانية وقبل الأخيرة لمحافظات " البحيرة ، الشرقية ، القليوبية ، الغربية ، السويس ، دمياط ، الاسكندريه " للموهوبين ممن اجتازوا المرحلة الأولى بحضور مجموعة من الخبراء والمتخصصين .
وتعقد وزارة الشباب والرياضة، مؤتمرا صحفيا غدا الخميس، فى مركز التعليم المدنى بالجزيرة، للإعلان عن تفاصيل جائزة التميز الرياضى على مستوى القارة الأفريقية فى مختلف اللعبات.
ومن المقرر أن يحضر المؤتمر اللواء أحمد ناصر رئيس كونفدرالية اتحاد الاتحادات الأفريقية "أوكسا"، وعماد البنانى الأمين العام للمؤتمر والجائزة.
وتنظم وزارة الشباب والرياضة عدة جوائز منها التفوق والتميز الصحفى، والتميز الرياضى، وغيرها من الجوائز التى تشجع الشباب على المشاركة فى الجانب الاجتماعى والثقافى والرياضى فى المجتمع.
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