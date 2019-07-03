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غدا انطلاق المرحلة الثانية لتصفيات مشروع الموهوبين

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح -  

تبدأ غداً الخميس وزارة الشباب والرياضة ،  تنفيذ تصفيات  المرحلة الثانية  لإختبارات مشروع الموهوبين في كرة القدم  Top Talents  وذلك بالتعاون مع القطاع الخاص لاختيار 40 لاعب موهوب  للمراحل العمرية من 10 إلى 18 سنة  على أن يكون منهم فريق مكون من 30 لاعب موهوب  للمشاركة في دورة دولية للاعبين الموهوبين  بهولندا  للمرحلة السنية من 16إلى 18 سنة .

كما سيتم اختيار  10 موهوبين للمرحلة السنية من 10 إلى 15 سنة  لقضاء فترة معايشة بأحد الأندية الهولندية وذلك خلال شهر أغسطس القادم .

 

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يذكر أن تلك الاختبارات تم تنفيذ المرحلة الأولى منها بمراكز الشباب في عدد من محافظات مصر وتبدأ غدا الخميس تصفيات المرحلة الثانية   وقبل الأخيرة لمحافظات " البحيرة ، الشرقية ، القليوبية ، الغربية ، السويس ، دمياط ، الاسكندريه "  للموهوبين ممن  اجتازوا المرحلة الأولى بحضور مجموعة من الخبراء والمتخصصين .

وتعقد وزارة الشباب والرياضة، مؤتمرا صحفيا غدا الخميس، فى مركز التعليم المدنى بالجزيرة، للإعلان عن تفاصيل جائزة التميز الرياضى على مستوى القارة الأفريقية فى مختلف اللعبات.

ومن المقرر أن يحضر المؤتمر اللواء أحمد ناصر رئيس كونفدرالية اتحاد الاتحادات الأفريقية "أوكسا"، وعماد البنانى الأمين العام للمؤتمر والجائزة.

وتنظم وزارة الشباب والرياضة عدة جوائز منها التفوق والتميز الصحفى، والتميز الرياضى، وغيرها من الجوائز التى تشجع الشباب على المشاركة فى الجانب الاجتماعى والثقافى والرياضى فى المجتمع.

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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