شكرا لقرائتكم خبر عن سموحة يطلب 3 لاعبين من الزمالك مقابل بيع أبو جبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طلب مسئولو سموحة، 3 لاعبين من الزمالك مقابل حصول النادى الأبيض على خدمات محمد أبو جبل حارس الفريق السكندرى والمنتخب الوطنى، فى فترة الانتقالات الصيفية القادمة فى ظل بحث النادى الأبيض عن دعم صفوفه بحارس مرمى فى الموسم المقبل بعد الإصابة التى تعرض لها محمود جنش حارس الزمالك الأساسى مع المنتخب الوطنى والتى جاءت عبارة عن قطع فى وتر أكيلس.

وكشف مصدر مطلع بنادى الزمالك إن سموحة طلب الحصول على خدمات الثلاثى عماد السيد ومحمد أشرف روقة ومصطفى محمد لاعبى الفريق الأبيض مقابل انتقال أبو جبل لقلعة ميت عقبة وذلك على أن يكون انتقال ثنائى من بينهم على سبيل البيع النهائى ولاعب واحد على سبيل الإعارة ولكن حتى الآن لم يحسم مسئولو الناديين الشكل النهائى حول إتمام تلك الصفقة.

وكان جنش قد غادر القاهرة أمس الثلاثاء من أجل الخضوع لجراحة في ألمانيا لفترة تتراوح بين الأسبوع والـ10 أيام، يخضع خلالها لجراحة على أن يعود إلى القاهرة بعدها مباشرة لبدء فترة التأهيل وقال جنش قبل السفر لألمانيا: "الإصابة التي تعرضت لها قدر ومكتوب والحمد لله على كل شيء، ولا يمكن أن أحمل أحد مسؤولية ما حدث"، وأضاف: "الإصابة لم تكن بسبب التدريبات كما يردد البعض، وأي لاعب معرض للإصابة لأنه نصيب وقدر في النهاية" وأوضح: "البعض يرى أن منتخب مصر يؤدي بشكل متوسط، لكن نطالب الجميع بالوقوف خلف المنتخب الوطني في تلك الفترة الصعبة لحسم البطولة التي تقام في مصر"، كما وجه جنش الشكر إلى جماهير الزمالك التي ساندته بعد الإصابة، وطالب الجماهير بضرورة الالتفات وراء الفراعنة في الفترة المقبلة من أجل تحقيق اللقب.