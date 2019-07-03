شكرا لقرائتكم خبر عن جنش يجرى العملية الجراحية فى وتر أكيليس بنجاح والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور محمد أبو العلا طبيب المنتخب الوطني لكرة القدم أن محمود عبد الرحيم "جنش" غادر غرفة العمليات بعد أن خضع لإجراء عملية جراحية صباح اليوم في أحد المستشفيات الكبرى بميونيخ.
أضاف دكتور أبو العلا أنه اطمأن على إجراء العملية من بروفيسور ماركوس فولتر الذي أجراها وطمأن طبيب المنتخب على نجاح العملية.
وكان جنش قد وصل إلى ألمانيا أمس فور حصوله على تأشيرة الدخول التي تقدمت إدارة المنتخب بالحصول عليها من السفارة الألمانية بالقاهرة بشكل عاجل بعد صدور التقرير الطبي بضرورة إجراء جراحة عاجلة للاعب.
صاحب جنش في رحلته وكيل أعماله لتعذر سفر طبيب المنتخب معه لارتباطه مع الفريق الذي يخوض حاليا نهائيات الأمم الأفريقية.
وكان جنش قد أصيب بقطع في وتر أكيليس خلال التدريبات السابقة على مباراة أوغندا في ختام الدور الأول.
وحقق منتخب مصر رقما قياسيا لم يتحقق فى تاريخ مشاركات الفراعنة ببطولة كأس أمم أفريقيا بعدما تأهل متصدرا المجموعة الأولى.. وتصدر منتخبنا المجموعة بـ٩ نقاط وسجل الفريق ٥ أهداف ولم يستقبل أى هدف فى ٣ مباريات.
تأهل الفراعنة فى صدارة المجموعة بالعلامة الكاملة بعد تحقيق ٣ انتصارات وعدم استقبال أى هدف وهو ما لم يتحقق من قبل فى تاريخ مشاركات المنتخب الوطنى فى البطولة المتوج بلقبها ٧ مرات من قبل .. ولم يجمع المنتخب بين الانتصارات الثلاث والحفاظ على نظافة شباكه خلال المشاركة فى ٢٠ نسخة سابقة بدور المجموعات.. وسبق أن حقق الفراعنة العلامة الكاملة بالفوز فى كل مباريات المجموعة ٣ مرات من قبل فى ٢٠١٠ و٢٠٠٠ و١٩٧٤، لكن الفريق استقبل فى الدور الاول بالبطولة الاولى هدف وفى الثانية هدفين والثالثة هدفين ايضا.
ويستعد منتخب مصر لمواجهة جنوب أفريقيا فى التاسعة مساء السبت المقبل فى دور الـ16 لكأس الأمم الأفريقية 2019 التى تستضيفها مصر حتى 19 يوليو المقبل.
وحقق منتخب مصر رقما قياسيا لم يتحقق فى تاريخ مشاركات الفراعنة ببطولة كأس أمم أفريقيا بعدما تأهل متصدرا المجموعة الأولى.. وتصدر منتخبنا المجموعة بـ٩ نقاط وسجل الفريق ٥ أهداف ولم يستقبل أى هدف فى ٣ مباريات.
تأهل الفراعنة فى صدارة المجموعة بالعلامة الكاملة بعد تحقيق ٣ انتصارات وعدم استقبال أى هدف وهو ما لم يتحقق من قبل فى تاريخ مشاركات المنتخب الوطنى فى البطولة المتوج بلقبها ٧ مرات من قبل .. ولم يجمع المنتخب بين الانتصارات الثلاث والحفاظ على نظافة شباكه خلال المشاركة فى ٢٠ نسخة سابقة بدور المجموعات.. وسبق أن حقق الفراعنة العلامة الكاملة بالفوز فى كل مباريات المجموعة ٣ مرات من قبل فى ٢٠١٠ و٢٠٠٠ و١٩٧٤، لكن الفريق استقبل فى الدور الاول بالبطولة الاولى هدف وفى الثانية هدفين والثالثة هدفين أيضا.
نجح المنتخب فى الخروج بشباك نظيفة أيضا بالدور الأول مرتين فى ٢٠١٧ و١٩٩٤ لكن فى الأولى تاهل الفريق بـ٧ نقاط من فوزين وتعادل، وفى الثانية بـ٤ نقاط من فوز وتعادل بمجموعة ضمت ٣ فرق فقط.
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