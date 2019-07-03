شكرا لقرائتكم خبر عن جنش يجرى العملية الجراحية فى وتر أكيليس بنجاح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور محمد أبو العلا طبيب المنتخب الوطني لكرة القدم أن محمود عبد الرحيم "جنش" غادر غرفة العمليات بعد أن خضع لإجراء عملية جراحية صباح اليوم في أحد المستشفيات الكبرى بميونيخ.

أضاف دكتور أبو العلا أنه اطمأن على إجراء العملية من بروفيسور ماركوس فولتر الذي أجراها وطمأن طبيب المنتخب على نجاح العملية.

وكان جنش قد وصل إلى ألمانيا أمس فور حصوله على تأشيرة الدخول التي تقدمت إدارة المنتخب بالحصول عليها من السفارة الألمانية بالقاهرة بشكل عاجل بعد صدور التقرير الطبي بضرورة إجراء جراحة عاجلة للاعب.

صاحب جنش في رحلته وكيل أعماله لتعذر سفر طبيب المنتخب معه لارتباطه مع الفريق الذي يخوض حاليا نهائيات الأمم الأفريقية.

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وكان جنش قد أصيب بقطع في وتر أكيليس خلال التدريبات السابقة على مباراة أوغندا في ختام الدور الأول.