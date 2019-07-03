شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة .. طلب أجيرى يهدد بتأجيل كأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصبح اتحاد الكرة أمام أزمة بسبب مباريات كأس مصر، المتبقية والمقرر لها الفترة من 1 إلى 9 سبتمبر القادم. وكانت لجنة المسابقات باتحاد الكرة قد حددت مواعيد دور الـ8 حتى نهائى كأس مصر. وشهدت الأيام الماضية تقديم المكسيكى خافيير أجيرى المدير الفنى للمنتخب الوطنى طلب خاص لمجلس إدارة اتحاد الكرة بخصوص معسكر الفراعنة فى شهر سبتمبر المقبل، مما قد يدفع مجلس الجبلاية خلال الساعات المقبلة لتأجيل مباريات كأس مصر. ويكشف سوبر كورة كواليس الأزمة، لمعرفة التفاصيل اضغط هنا..

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