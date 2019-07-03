شكرا لقرائتكم خبر عن بسبب تريزيجيه.. علامات استفهام حول التشكيلة المثالية لمجموعات أمم أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الاتحاد الإفريقى لكرة القدم، الأربعاء، تشكيلته المثالية لمنافسات دور المجموعات من بطولة كأس الأمم الإفريقية المقامة فى مصر.

وكان اللافت للنظر غياب النجم المصرى محمود حسن "تريزيجيه" الذى تألق بشكل كبير مع منتخب الفراعنة، ومبارك بوصوفة الذى اختير مرتين أفضل لاعب مع المغرب، ما أثار انتقادات عبر مواقع التواصل.

ولفت أداء تريزيجيه لاعب قاسم باشا التركى فى مركز الجناح الأيسر للفراعنة، فسجل هدف الفوز فى المباراة الأولى على زيمبابوى، واختير أفضل لاعب فى المباراة الثانية ضد جمهورية الكونغو الديموقراطية (2-صفر) بعدما صنع تمريرة حاسمة لهدف محمد صلاح.

أما بوصوفة، فاختير أفضل لاعب فى المباراة الأولى للمغرب ضد ناميبيا فى المجموعة الخامسة، وأيضا فى المباراة الثالثة ضد جنوب إفريقيا حين سجل هدف الفوز فى اللحظات الأخيرة من المباراة.

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لكن تريزيجيه غاب عن التشكيلة المثالية التى أعلنها الاتحاد الإفريقى غداة نهاية الدور الأول، التى ضمت أربعة من زملائه هم محمد صلاح والحارس محمد الشناوى والظهير الأيمن أحمد المحمدى والمدافع أحمد حجازى.

وتضمنت التشكيلة الأساسية المعلنة أسماء قلب الدفاع الكاميرونى يايا بانانا، والظهير الأيسر المغربى أشرف حكيمى، وفى خط الوسط الجزائريين رياض محرز وإسماعيل بن ناصر والملغاشى أنيسيت أندريانانتيناينا، وفى خط المقدمة صلاح (جناح أيمن) وزميله فى ليفربول الإنكليزي، السنغالى ساديو مانيه (أيسر) الذى غاب عن المباراة الأولى بسبب الإيقاف ولم يقدم أداء يذكر فى الثانية واختير أفضل لاعب فى الثالثة بعد تسجيل هدفين، والغانى جوردان أيوو.



التشكيلة المثالية

أما دكة البدلاء، فتضمنت كل من الحارس الكاميرونى أندريه أونانا وزميله أندريه زامبو أنجويسا، الجزائريين يوسف عطال ويوسف البلايلي، قائد المغرب المهدى بن عطية، الغانى واكاسو مبارك والملغاشى شارل أندريا.

وأثار غياب تريزيجيه، إضافة الى بوصوفة ومواطنه نور الدين أمرابط، انتقادات عبر مواقع التواصل، لاسيما أن اللاعبين كانا من الأبرز فى الدور الأول، وساهم كل منهما فى قيادة منتخب بلاده إلى ثمن النهائى بتحقيق ثلاثة انتصارات فى المباريات الثلاث فى دور المجموعات.

وأعاد عشرات المستخدمين المصريين على موقع "تويتر" نشر صورة التشكيلة المثالية التى وضعها الاتحاد الإفريقى عبر حسابه الرسمى، وأرفقوها باسم تريزيجيه مع علامة استفهام أو تعجب.