شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى فتحى يشارك تدريجيًا فى تدريبات الزمالك بقبرص والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك مصطفي فتحى، لاعب وسط الزمالك، فى المرا ن المسائي للفريق المقام على ملعب "براكليشا ليماسوس" خلال معسكر الإعداد المغلق فى قبرص، استعدادًا لاستئناف الدورى بعد بطولة أمم أفريقيا.

وقام مصطفى فتحى بالتدريب بالكرة تدريجيًا، بعد فترة طويلة من الغياب عن الملاعب، بسبب الجراحة التى أجراها فى الركبة بألمانيا، وانضم اللاعب لمعسكر الفريق المقامة حاليا في قبرص، لتجهيزه للمشاركة في المباريات بعد شفائه من الاصابة بشكل تام.

ويخوض الزمالك معسكرًا مغلقًا فى قبرص لمدة 13 يومًا يخوض خلاله 4 وديات، أيام 5 و8 و10 و12 يوليو الحالى، وستكون أول مواجهة أمام ايل ليماسول بطل كأس قبرص هذا الموسم.

وضمت قائمة الفريق المسافرة إلى قبرص 25 لاعبا هم:

حراسة المرمي: عماد السيد - عمر صلاح - محمود عبد المنصف

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في خط الدفاع: محمد عبد السلام.- عبد الله جمعه – محمد عبد الغنى - حمدي النقاز- محمود الشحات لاعب فريق 97 - يوسف محمود لاعب فريق 2000 - بهاء مجدي - حازم إمام - كماتشو.

خط الوسط: محمود عبد العزيز - محمد حسن - يوسف حسن لاعب وسط 98- محمد إبراهيم - يوسف أوباما - إبراهيم حسن – أيمن حفني – أحمد مدبولي - مصطفي فتحي - محمد عنتر - أحمد سيد زيزو.

خط الهجوم: عمر السعيد - حميد أحداد.