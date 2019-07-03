شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة .. مفاجأة فى أتعاب محامى هروب كهربا من الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يكشف "سوبر كورة"، مفاجأة فى ملف أتعاب المحامى الأجنبى المكلف من جانب محمود عبد المنعم كهربا، صانع ألعاب الزمالك، بقضية فسخ تعاقده مع القلعة البيضاء لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

وكشفت مصادر مقرب من كهربا، قيامه بتقديم شكوى رسمية ضد الزمالك لدى "فيفا" لفسخ تعاقده الحالي عن طريق محامى سويسرى، لتكون أولى الخطوات الفعلية من جانب اللاعب للرحيل عن القلعة البيضاء، فى الميركاتو الصيفى المقبل، والانتقال لصفوف نادي جديد بالموسم المقبل.

ويؤكد كهربا يؤكد فى شكواه، عدم صحة العقود التى تربطه بنادي الزمالك فى الوقت الحالى، حيث لم يقوم النادي الأبيض باعتماد عقده لدى اتحاد الكرة فى الأوقات المحددة قانونيا وبالتالى أصبح لاغيا ويحق له الرحيل من النادي بالمجان.

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