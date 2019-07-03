شكرا لقرائتكم خبر عن شارك برأيك.. من أفضل لاعب بمنتخب مصر فى أمم أفريقيا حتى الآن؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجح عدد من لاعبى المنتخب الوطنى فى خطف الأنظار بمستواهم المميز خلال المشاركة مع الفراعنة فى أمم أفريقيا 2019، التى تستضيفها مصر حتى 19 يوليو الجارى، الأمر الذى جعلهم يتنافسون على لقب "أفضل لاعب" بالمنتخب فى الدور الأول من البطولة.

وتأهل المنتخب الوطنى فى صدارة المجموعة الأولى بالعلامة الكاملة بعد تحقيق 3 انتصارات وعدم استقبال أى هدف وهو ما لم يتحقق من قبل فى تاريخ مشاركات الفراعنة فى البطولة المتوج بلقبها 7 مرات من قبل، ولم يجمع المنتخب بين الانتصارات الثلاث والحفاظ على نظافة شباكه خلال المشاركة فى 20 نسخة سابقة بدور المجموعات.. وسبق أن حقق الفراعنة العلامة الكاملة بالفوز فى كل مباريات المجموعة 3 مرات من قبل في 2010 و2000 و1974، لكن الفريق استقبل فى الدور الاول بالبطولة الاولى هدف وفي الثانية هدفين والثالثة هدفين ايضا.

Advertisements

ومن المقرر أن يواجه منتخب مصر جنوب أفريقيا فى دور الـ16 لبطولة كأس الأمم الأفريقية، فى التاسعة مساء يوم السبت المقبل على استاد القاهرة، وطرح ”الخليج 365” استفتاءً للجماهير من أجل أختيار أفضل لاعب بالمنتخب حتى الأن.