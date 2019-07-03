شكرا لقرائتكم خبر عن السلاح أيقونة السعادة فى المحافل الأفريقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن رياضة السلاح أصبحت ايقونة السعادة المصرية فى المحافل الافريقية فى ظل مواصلة التربع على عرش الذهبيات ، حيث شهدت عاصمة مالى باماكو مؤخرا تربع نجوم فراعنة السلاح على عرش أفريقيا بالحصول على أكبر عدد من الميداليات الذهبية فى البطولة الأفريقية للكبار .

وحصد نجوم المنتخب العدد الاكبر من الميداليات الذهبية خمس ميداليات مع انتهاء المنافسات منها ميداليتين للفردى رجال وثلاث للفرق رجال وسيدات .

وحقق الفارعنة ذهبيات فردى سلاح الشيش للبطل الأوليمبي علاء ابو القاسم والسيف للبطل محمد عامر وفى الفرق الشيش والسيف رجال وسيف المبارزة سيدات.

ففى سيف المبارزة رجال حقق احمد الصغير على الميدالية الفضية بينما حقق البرونزية كل من احمد السيد ومحمود محسن ، فيما حققت شيرويت جابر فضية السيدات و سارة نونو على البرونزية .

وفى منافسات السيف للسيدات فازت بالميدالية الفضية نور منتصر والبرونزية لكل من لينا عرابى وندا حافظ.

وضمت قائمة شرف البطولة كل من رئيس اتحاد السلاح ورئيس البعثة فى مالى عبد المنعم الحسينى وايمن منير عضو مجلس الادارة والمدير الفنى ماهر حمزة والمدير الادارى ا ايمن غنيم والمدربين شريف البكرى وجمال عبد اللطيف سلاح السيف ومحمود منصور الشيش واسلام جمال والسيد سامى سيف المبارزة وطبيب المنتخب واخصائي العلاج الطبيعى الدكتور محمد ششتاوى واخصائي تدليك والاستشفاء سيدات الدكتور غادة عاطف .

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و شارك فى البطولة كلا من اللاعبين سيف المبارزة محمود محسن واحمد الصغير واحمد السيد ومحمد السيد وشيرويت جابر وسلوى جابر وسارة نونو وناردين بطرس والشيش علاء ابو القاسم ومحمد حمزة ومحمد عصام ومحمد حسام ونهى هانى ويارا الشرقاوى ونورا منير ومريم الزهيرى والسيف محمد عامر ومهاب سامر ومدحت معتز وزياد السيسي وندى حافظ ونور منتصر ولينة محمد ولينا وليد .



بعثة السلاح



بعثة السلاح 4



تتويج لاعبى السلاح