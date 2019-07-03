شكرا لقرائتكم خبر عن المنتخب عن اختيار 4 لاعبين فى التشكيلة المثالية لأمم أفريقيا : أفضل رد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مسئولو الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم أن اختيار 4 لاعبين من المنتخب فى التشكيلة المثالية لأمم أفريقيا من قبل اللجنة الفنية للاتحاد الإفريقي لكرة القدم أفضل رد للتأكيد على قوة المنتخب الوطني فى بطولة أمم أفريقيا.

تابع مسئولو المنتخب أن القادم سيكون أفضل للاعبين من ناحية الأداء بعد الإتفاق على تقديم أفضل عروض وتحديداً من الناحية الفنية خلال مباراة جنوب أفريقيا المقبلة فى دور الـ16 و المقرر لها التاسعة مساء السبت المقبل بأمم أفريقيا.

أعلنت اللجنة الفنية عن التشكيل الأفضل خلال دور المجموعات وجاء التشكيل كالآتي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: أحمد المحمدي، يارا بانانا "الكاميرون"،أحمد حجازي،أشرف حكيمي

خط الوسط: رياض محرز، آندرياناتينيانا، إسماعيل بن ناصر

خط الهجوم: محمد صلاح، جوردن آيوه، ساديو ماني

بينما تواجد على مقاعد البدلاء كل من.. آندريا أونانا، يوسف عطال، مهدي بن عطية، زامبو آنجويسا، مبارك واكاسو، سيدريك باكامبو، كارلوس آندريا، يوسف بلايلي.

انتهت مباريات دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 التى تستضيفها مصر حتى 19 يوليو الحالى، ليكتمل عدد الفرق المتأهلة لدور الـ16 من بطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة حاليا فى مصر.

كشف حازم إمام فى تصريحات لإذاعة ON SPORT : هناك حالة من التريقة و التحفيل على مستوي لاعبى منتخب مصر و إنتشار أغاني و كوميكسات .. و أتمني من الجماهير تأجيل هذه الأمور لحين إنتهاء مباريات أمم أفريقيا ، مضيفاً مستوي المنتخب غير جيد ولكن المساندة مطلوبة من الجماهير خلال تلك الفترة وعقب البطولة الأمر متاح للإنتقاد ، مؤكدا أن هذه الامور تؤثر على لاعبي المنتخب بالسلب.

وسيكون عشاق كرة القدم على موعد مع العديد من المواجهات المثيرة فى دور الـ16 بكأس الأمم الأفريقية، التى تنطلق مساء الجمعة المقبل، حيث جاء جدول المباريات كالتالى..

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الجمعة 5 يوليو

المغرب × بنين - السادسة مساء – استاد السلام

أوغندا × السنغال – التاسعة مساء – استاد القاهرة الدولى

السبت 6 يوليو

نيجيريا × الكاميرون - السادسة مساء – استاد الإسكندرية

مصر × جنوب أفريقيا - التاسعة مساء – استاد القاهرة الدولى

الأحد 7 يوليو

مدغشقر × الكونغو الديمقراطية - السادسة مساء – استاد الإسكندرية

الجزائر × غينيا - التاسعة مساء – استاد الدفاع الجوى

الاثنين 8 يوليو

مالى × كوت ديفوار - السادسة مساء – استاد السويس الجديد

غانا × تونس - التاسعة مساء – استاد الإسماعيلية

وحقق منتخب مصر رقما قياسيا لم يتحقق فى تاريخ مشاركات الفراعنة ببطولة كأس أمم أفريقيا بعدما تأهل متصدرا المجموعة الأولى.. وتصدر منتخبنا المجموعة بـ٩ نقاط وسجل الفريق ٥ أهداف ولم يستقبل أى هدف فى ٣ مباريات.

تأهل الفراعنة فى صدارة المجموعة بالعلامة الكاملة بعد تحقيق ٣ انتصارات وعدم استقبال أى هدف وهو ما لم يتحقق من قبل فى تاريخ مشاركات المنتخب الوطنى فى البطولة المتوج بلقبها ٧ مرات من قبل .. ولم يجمع المنتخب بين الانتصارات الثلاث والحفاظ على نظافة شباكه خلال المشاركة فى ٢٠ نسخة سابقة بدور المجموعات.. وسبق أن حقق الفراعنة العلامة الكاملة بالفوز فى كل مباريات المجموعة ٣ مرات من قبل فى ٢٠١٠ و٢٠٠٠ و١٩٧٤، لكن الفريق استقبل فى الدور الاول بالبطولة الاولى هدف وفى الثانية هدفين والثالثة هدفين ايضا.

نجح المنتخب فى الخروج بشباك نظيفة أيضا بالدور الأول مرتين فى ٢٠١٧ و١٩٩٤ لكن فى الأولى تاهل الفريق بـ٧ نقاط من فوزين وتعادل، وفى الثانية بـ٤ نقاط من فوز وتعادل بمجموعة ضمت ٣ فرق فقط.