شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يرحب برحيل خالد بوطيب فى الميركاتو الصيفى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رحب مسئولى نادى الزمالك، برحيل المهاجم الدولى المغربى خالد بوطيب خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، خاصة بعد تجدد إصابته فى الركبة خلال مشاركته مع المنتخب المغربى فى بطولة أمم أفريقيا 2019 التى تستضيفها مصر حتى 19 يوليو الجارى.

وكشف مصدر بالزمالك، أن إدارة النادى الأبيض رحبت برحيل خالد بوطيب، بنهاية الموسم الجارى، شرط أن يتلقى اللاعب عرضًا كبيرًا حتى يستفيد الزمالك من بيعه، خاصة وأن بوطيب يعد المهاجم الأول للفارس الأبيض وفى حالة رحيله سيضطر النادى للتعاقد مع مهاجم سوبر أخر أو إعادة الكونغولى كابونجو كاسونجو الذى انتهت إعارته للوحدة السعودى.

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ويعاني خالد بوطيب من إصابة في الركبة تعرض لها خلال مشاركته في التدريبات والتي أبعدته عن مواجهة كوت ديفوار التي أقيمت بملعب "السلام"، ضمن منافسات الجولة الثانية وانتهت بفوز المغرب بهدف دون مقابل.

وحقق منتخب المغرب نتائج متواضعة في النسخ الأخيرة من مسابقة كأس الامم الافريقية، حيث ودع المسابقة من الدور الأول في أعوام 2006 و2008 و2012 و2013 ، كما فشل في التأهل لنسخة 2010 ، بينما تمت معاقبته من جانب "الكاف" بعدم إشراكه في نسخة 2015 لانسحابه من تنظيم البطولة، بينما ودع النسخة الماضية التي أقيمت في الجابون من الدور ربع النهائي أمام مصر.