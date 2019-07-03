تقارير.. إيفرتون ضمن خمسة أندية تستهدف تريزيجيه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبد القادر سعيد:

بتألقه في مباريات مصر الأولى في كأس الأمم الإفريقية لفت محمود تريزيجيه الأنظار إليه من بعض الأندية الأوروبية الباحثة عن تدعيم صفوفها قبل بداية الموسم الجديد.

موقع "ليفربول إيكو" أكد أن إيفرتون أحدث المنضمين لقائمة مستهدفي محمود تريزيجيه خلال الصيف الجاري تمهيداً للحصول على توقيعه بعد بطولة أمم إفريقيا المقامة في مصر حالياً.

تريزيجيه يلعب في صفوف قاسم باشا التركي، لكن يبدو أنه لن يستمر في ناديه بعد أن تحركت الكثير من الأندية نحوه، وذلك وفقاً للتقارير الصحفية في إنجلترا وتركيا وفرنسا.

وبجانب إيفرتون، هناك نادي أخر من الدوري الإنجليزي الممتاز ارتبط اسمه بلاعب المنتخب المصري، وهو نادي واتفورد الذي خسر بسداسية نظيفة في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي أمام مانشستر سيتي في أخر مبارياته في الموسم الماضي.

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ومؤخراً تردد اسم أستون فيلا العائد للدوري الإنجليزي الممتاز ليصبح النادي الثالث من "بريميرليج" الذي يتأهب لخطف الموهبة المصرية خلال الصيف الجاري.

وبعيداً عن الثلاثي الإنجليزي، يسعى نادي جالطا سراي التركي للتعاقد مع اللاعب الذي تألق في الدوري التركي وأصبح من أبرز لاعبي المسابقة التي يسعى جالطا سراي للفوز بها دائماً.

وفي فرنسا أيضاً تواترت أنباء عن رغبة نادي ليون في ضم تريزيجيه قبل انطلاق الموسم الجديد، لكن حتى الآن لا توجد مفاوضات وعروض رسمية مع قاسم باشا أو اللاعب.

تريزيجيه اعترف قبل بداية بطولة الأمم الإفريقية مباشرة بأن لديه عدة عروض للرحيل عن قاسم باشا خلال الصيف الحالي، لكنه شدد على أن الاختيار سيكون بناءً على فرصة المشاركة أساسياً في النادي الذي سينتقل إليه، وليس مجرد اسمه أو الدوري الذي ينافس به فقط.