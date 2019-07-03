طبيب المنتخب: جنش أجرى جراحة وتر أكيلس بنجاح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مصطفى:
أجرى محمود عبدالرحيم "جنش" حارس مرمى المنتخب الوطني، جراحة في وتر أكيلس، في أحد المستشفيات بميونيخ.
وقال الدكتور محمد أبو العلا طبيب المنتخب، في تصريحات صحفية، أن جنش غادر غرفة العمليات بعد أن خضع للجراحة صباح اليوم الثلاثاء.
وأصيب جنش بقطع في وتر أكيلس خلال التدريبات الاستعدادية لمباراة أوغندا ضمن الجولة الأخيرة من المجموعة الأولى بكأس الأمم.
وأوضح أبو العلا أنه اطمأن على إجراء الجراح من البروفيسور ماركوس فولتر الذي أجراها للاعب.
وصاحب جنش في رحلته وكيل أعماله لتعذر سفر طبيب المنتخب معه لارتباطه مع الفريق الذي يخوض حاليا نهائيات الأمم الأفريقية.
وتصدر المنتخب المجموعة الأولى بالعلامة الكاملة، ليواجه منتخب جنوب إفريقيا في دور الـ16 يوم السبت المقبل.
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